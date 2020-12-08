Лавров и Чавушоглу обсудили задержание журналистов НТВ

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону задержание журналистов НТВ, пишет ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.

«Наш министр провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — сказал источник.

Министры также обсудили непризнанный Нагорный Карабах и ситуацию на Украине. Другие детали не приводятся.

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