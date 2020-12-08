Медведчук допустил возможность производства российской вакцины от COVID на Украине

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук допустил возможность производства российской вакцины от коронавируса нового типа на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Медведчука, на Украине имеются необходимые для производства вакцины мощности. Он подчеркнул, что вопрос производства в стране российского препарата зависит исключительно от желания Киева.

Кроме того, политик рассказал о тысячах обращений, в том числе от украинских медицинских учреждений, с просьбой содействовать в доступе к российской вакцине.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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