Лавров: отношения Москвы и Берлина нуждаются в перезагрузке

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в отношениях между Москвой и Берлином накопилось немало серьезных проблем. Его слова цитирует РИА «Новости».

«В отношениях между Москвой и Берлином накопилось немало серьезных проблем, которые продолжают множиться, и в этом смысле диалог по всем линиям — межправительственной, межпарламентской, межобщественной — обретает особое значение на данном этапе», — сказал он в ходе встречи с делегацией партии «Альтернатива для Германии» в Москве.

По словам министра, у России и Германии много вопросов, по которым страны занимают разные позиции, часто противоположные, и приезд немецких политиков является хорошей возможностью для поиска дополнительных точек соприкосновения.

«Мы очень ценим ваш вклад в поддержание наших отношений, которые нуждаются в переосмыслении и, может быть, в том, что сейчас называется перезагрузкой», — отметил Лавров.

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