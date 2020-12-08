Шведский бизнесмен: Крым всегда принадлежал России

Глава шведского концерна Stena AB Дан Стен Ульссон заявил, что Крым всегда был территорией России. Об этом сообщает Dagens Nyheter.

«Крым на самом деле никогда не принадлежал Украине», — произнес он.

По мнению бизнесмена, полуостров был передан Украине в 1945 году в качестве исключительно административной меры.

Ульссон считает, что нежелание отдавать Крым обратно россиянам было «чертовски плохой идеей» и нарушением со стороны НАТО обещаний, которые были даны экс-лидеру СССР Михаилу Горбачеву.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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