Шведский бизнесмен: Крым всегда принадлежал России
Елизавета Мележенкова
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Глава шведского концерна Stena AB Дан Стен Ульссон заявил, что Крым всегда был территорией России. Об этом сообщает Dagens Nyheter.
«Крым на самом деле никогда не принадлежал Украине», — произнес он.
По мнению бизнесмена, полуостров был передан Украине в 1945 году в качестве исключительно административной меры.
Ульссон считает, что нежелание отдавать Крым обратно россиянам было «чертовски плохой идеей» и нарушением со стороны НАТО обещаний, которые были даны экс-лидеру СССР Михаилу Горбачеву.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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