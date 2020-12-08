Экс-посол США: Байден попробует повысить эффективность санкций против РФ

Следующая администрация Соединенных Штатов попробует добиться повышения эффективности санкций в отношении России, заявил бывший посол США в Москве Томас Пикеринг. Его слова передает ТАСС.

По прогнозам Пикеринга, таким образом Вашингтон надеется урегулировать часть проблем, наличием которых США изначально и обосновали применение этих ограничительных мер.

Однако, по мнению дипломата, новой администрации США будет сложно добиться успеха в данном деле.

Томас Пикеринг возглавлял американское посольство в Москве с 1993 по 1996 года.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. 7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена. Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.

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