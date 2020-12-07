В Джорджии утвердили победу Байдена после пвторного пересчета голосов

Госсекретарь Джорджии Брэд Рэффенспергер заявил, что после третьего пересчета голосов штат снова сертифицировал результаты президентских выборов и вновь победителем стал демократ Джо Байден, сообщает CNN.

Рэффенспергер отметил, что этот день стал особенно важным в вопросе честности президентских выборов в Джорджии и во всей стране.

«Теперь жители штата могут двигаться вперед, зная, что их голоса, и только их законные голоса, были подсчитаны точно, справедливо и надежно», — заявил госсекретарь.

В ноябре власти Джорджии утвердили итоги выборов, согласно которым победу одержал Байден.

Затем действующий президент США Дональд Трамп потребовал провести повторный пересчет голосов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Штаб Трампа сообщил о десятках тысяч нелегальных голосов на выборах в Джорджии

— Трамп вновь заявил, что победил на президентских выборах

— Трампа обвинили в дезинформации по результатам выборов