Киев предложит новые шаги по урегулированию в Донбассе
Киев в 2021 году предложит новые шаги по урегулированию конфликта в Донбассе, если на ближайшем заседании Контактная группа не достигнет прогресса. Об этом заявил экс-президент страны, глава делегации Киева на переговорах в Минске Леонид Кравчук, пишет ТАСС.
«В новом году будут более решительные и более конкретные действия для достижения главного вопроса - установления мира в Донбассе», — сказал он.
Кравчук подчеркнул, что это будет касаться законов о выборах, амнистии и местного самоуправления. Он отметил, что решения будут базироваться на договоренностях нормандского формата. Также, по его словам, Киев не будет отступать от Минских соглашений.
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