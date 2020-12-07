Тихановская заявила, что оппозиция Белоруссии открыта к контактам с Москвой

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция открыта к диалогу с российской стороной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, оппозиция готова к переговорам по вопросам двустороннего сотрудничества при соблюдения Россией условия уважения суверенитета страны и ее нацинтересов.

«Россия является и всегда была нашим ближайшим соседом, у нас нет другого выбора, кроме как сотрудничать. Единственное, что мы просим у России — это прекратить поддержку (президента Белоруссии Александра. — «Газеты.Ru») Лукашенко», — подчеркнула Тихановская.

Она добавила, что проходящие в стране протестные акции не связаны «с геополитическим выбором». Политик уточнила, что намерена вести политику по сотрудничеству с и Востоком, и с Западом.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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