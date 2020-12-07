В ЕС рассказали о работе над новыми санкциями по Белоруссии

Представитель европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал о ходе работы над новым пакетом санкций по Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данный процесс уже находится на стадии завершения.

«Репрессии властей против населения должны прекратиться. Мы завершаем очередной пакет санкций, надеюсь, что он будет одобрен оперативно», — подчеркнул Боррель.

Он также выразил надежду на то, что при утверждении новых ограничительных мер не возникнут проблемы.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и других высших чиновников Белоруссии. Всем им запрещен въезд на территорию ЕС, их активы в европейских банках подлежат заморозке. В свою очередь Белоруссия заявила о применении ответных мер.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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— Источник: ЕС планирует ввести новые санкции против Белоруссии в середине декабря