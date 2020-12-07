Путин и Меркель обсудили Карабах, Донбасс и COVID-19

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.

Там отмечается, что лидеры обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Путин рассказал о посреднических мерах, принятых для прекращения военных действий, а также о деятельности российских миротворцев.

Президент подчеркнул, что заявление президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября способствует стабилизации обстановки в регионе.

Помимо этого, главы двух стран обговорили внутреукраинский конфликт и отметили, что на Донбассе соблюдается перемирие.

Однако стороны выразили озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей.

Путин и Меркель вновь отметили безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования и подтвердили намерение продолжить совместную работу в «нормандском формате».

Кроме того, лидеры обсудили пандемию коронавируса и договорились о дальнейших контактах Минздравов России и Германии по вопросам вакцины.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана.