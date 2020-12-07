Путин и Меркель обсудили Карабах, Донбасс и COVID-19
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.
Там отмечается, что лидеры обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Путин рассказал о посреднических мерах, принятых для прекращения военных действий, а также о деятельности российских миротворцев.
Президент подчеркнул, что заявление президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября способствует стабилизации обстановки в регионе.
Помимо этого, главы двух стран обговорили внутреукраинский конфликт и отметили, что на Донбассе соблюдается перемирие.
Однако стороны выразили озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей.
Путин и Меркель вновь отметили безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования и подтвердили намерение продолжить совместную работу в «нормандском формате».
Кроме того, лидеры обсудили пандемию коронавируса и договорились о дальнейших контактах Минздравов России и Германии по вопросам вакцины.
Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана.