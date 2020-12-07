Боррель заявил, что ЕС не может признать результаты выборов в Венесуэле

Представитель европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал прошедшие в Венесуэле парламентские выборы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что ЕС не может признать результаты голосования в стране.

По его словам, власти страны должны начать переходный процесс для поиска выхода из «нынешнего тупика».

«ЕС призывает власти и лидеров Венесуэлы поставить интересы народа во главе и немедленно сообща начать переходный процесс, чтобы найти мирное, инклюзивное и прочное решение политического кризиса», — подчеркнул Боррель.

Кроме того, он добавил, что Евросоюз готов оказать Венесуэле поддержку, осуществляя работу со всеми «игроками».

Избирательные участки на парламентских выборах в Венесуэле открылись 6 декабря в 13.00 мск. Венесуэльцы должны избрать 227 парламентариев. На места в парламенте претендуют 14 тысяч кандидатов от 107 политических партий и объединений.

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