Кравчук назвал сроки утверждения плана «Б» Киева по Донбассу
Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук прокомментировал внесение депутатами в Раду проекта о продлении действия закона об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, он лично принимал участие в разработке плана «Б».
Кравчук также выразил мнение, что его утверждение советом нацбезопасности и обороны Украины произойдет в начале 2021 года.
При этом он не стал комментировать вопрос о том, высказывал ли он в ходе обсуждения с СНБО Украины предложение об исключении России из международной расчетной системы SWIFT.
В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.
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