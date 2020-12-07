Кравчук назвал сроки утверждения плана «Б» Киева по Донбассу

Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук прокомментировал внесение депутатами в Раду проекта о продлении действия закона об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он лично принимал участие в разработке плана «Б».

Кравчук также выразил мнение, что его утверждение советом нацбезопасности и обороны Украины произойдет в начале 2021 года.

При этом он не стал комментировать вопрос о том, высказывал ли он в ходе обсуждения с СНБО Украины предложение об исключении России из международной расчетной системы SWIFT.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Киеве допустили обмен пленными с Донбассом до конца года

— Украина будет продвигать антироссийские санкции после Нового года

— В Совфеде оценили вероятность исключения России из SWIFT