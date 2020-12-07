В Раду внесен законопроект о продлении особого статуса Донбасса

В Верховную раду внесен законопроект, который предусматривает продление закона об особом статусе Донбасса. Об этом в своем Telegram написал парламентарий от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Ожидается, что голосование по проекту пройдет на следующей неделе.

«Дата окончания закона сейчас - 31 декабря 2020. Поэтому этот законопроект надо принять до конца года», — написал Железняк.

По его словам, авторами законопроекта стали депутаты от партии «Слуга народа».

При этом на официальном сайте Верховной рады отсутствует полный текст документа.

Ранее в Раде отмечали, что планируют продление данного закона на год. Документ предписывает особый порядок самоуправления в отдельных районах самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей.

Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не был введен в действие. В 2018 году Украина продлила его до конца 2019 года, а после встречи в Париже «нормандской четверки» (РФ, ФРГ, Франция, Украина) — до 31 декабря 2020 года.

«Формула Штайнмайера» определяет порядок вступления в силу закона. Она была согласована контактной группой по Донбассу в Минске.

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