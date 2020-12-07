Косачев призвал не ставить под сомнение легитимность прошедших в Венесуэле выборов

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал прошедшие в Венесуэле парламентские выборы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Косачев ранее вошел в состав делегации российских сенаторов, которая осуществляла наблюдение за голосованием.

По его словам, избирательный процесс прошел в соответствии с законодательством страны, поэтому легитимность выборов не стоит ставить под сомнение.

«Нарушений в организации процесса голосования, которые могли бы исказить его результаты, наблюдателями из России не выявлено», — заключил Косачев.

Избирательные участки на парламентских выборах в Венесуэле открылись 6 декабря в 13.00 мск. Венесуэльцы должны избрать 227 парламентариев. На места в парламенте претендуют 14 тысяч кандидатов от 107 политических партий и объединений.

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