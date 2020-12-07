В Евросоюзе призвали реформировать ВОЗ и НАТО

Евросоюз и США при президенте Джо Байдене должны возобновить усилия по реформированию ВОЗ и ВТО, следует из заявления Совета Евросоюза. Об этом пишет ТАСС.

«Настало время возобновить совместные усилия ЕС и США, направленные на укрепление и реформирование международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения и Всемирная торговая организация», — говорится в документе.

Также Евросоюз призвал к совместной работе над укреплением нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.

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