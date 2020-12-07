Меркель и Путин обсудили ситуацию с Навальным

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию с Алексеем Навальным, пишет РИА «Новости» со ссылкой на кабмин ФРГ.

«Федеральный канцлер Меркель сегодня провела телефонный разговор с президентом Путиным», — сказал собеседник агентства.

Подчеркивается, что лидеры также обсудили непризнанный Нагорный Карабах и нормандский процесс по Украине.

Другие подробности беседы не уточняются.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В РФ заявили, что ФРГ нарушила Конвенцию ОЗХО, отказавшись сотрудничать по Навальному

— СК опроверг слухи о проверке слов Навального на экстремизм

— Путин и Меркель обсудили Карабах и Донбасс