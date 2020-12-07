Меркель и Путин обсудили ситуацию с Навальным
Карина Казанцева
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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию с Алексеем Навальным, пишет РИА «Новости» со ссылкой на кабмин ФРГ.
«Федеральный канцлер Меркель сегодня провела телефонный разговор с президентом Путиным», — сказал собеседник агентства.
Подчеркивается, что лидеры также обсудили непризнанный Нагорный Карабах и нормандский процесс по Украине.
Другие подробности беседы не уточняются.
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