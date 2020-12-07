В Кремле знают, кто стоит за сообщениями о якобы близких к Путину людях

В Кремле знают, кто стоит за распространением слухов о людях, якобы близких к президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы знаем более или менее, кто является организатором этой деятельности», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, подобные информационные вбросы будут продолжаться.

Однако, как подчеркнул он, эти «устремления по дискредитации» не достигают своей цели.

Песков добавил, что подобные слухи не имеют ничего общего с реальностью.

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