Евросоюз 8 декабря вводит в действие режим санкций за нарушение прав человека
Анна Светлова
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Европейский союз с 8 декабря вводит в силу действие режима глобальных санкций за нарушение прав человека в мире. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ ЕС.
«Решение вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале Европейского союза», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что режим санкций был утвержден на уровне министров иностранных дел стран-членов Европейского союза, и он не копирует американский «акт Магнитского».
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