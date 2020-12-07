Лукашенко поручил «заставить тунеядцев работать»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил заняться трудоустройством безработных граждан. Фрагмент его рабочего совещания опубликован в близком к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канале «Пул Первого».

«Немедленно заняться трудоустройством безработных <...> Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать <...> Сегодня неработающий шатающийся человек – это не просто протестун на улице, это будущий преступник», – заявил Лукашенко.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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