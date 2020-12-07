Путин и Меркель обсудили Карабах и Донбасс
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора в понедельник, 7 декабря, обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что лидеры двух стран выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в рамках Минской группы ОБСЕ.
Глава России информировал Меркель о предпринятых посреднических усилиях в Карабахе с целью прекращения военных действий, а также о деятельности российских миротворцев вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Путин и Меркель подчеркнули, что трехстороннее соглашение лидеров РФ, Азербайджана и Армении способствует общей стабилизации обстановки в регионе.
Кроме того, главы РФ и ФРГ обсудили ситуацию в Донбассе и введенные в рамках Контактной группы «Меры по усилению режима прекращения огня». Они высказали озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов минских соглашений, а также решений «нормандской четверки», принятых в 2019 году на саммите в Париже.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Убийство в Берлине: в ФРГ предъявили обвинения россиянину
— Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с Днем германского единства
— В Германии призвали к более тесному сотрудничеству с Россией