В Иране опровергли слухи об ухудшении здоровья Хаменеи
Анна Светлова
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В Иране опровергли слухи об ухудшении здоровья верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на официальное лицо.
Ранее в сети появились сведения об ухудшении здоровья Хаменеи. Отмечалось, что он якобы передал другому человеку власть.
По данным агентства, в настоящее время Хаменеи здоров и работает в соответствии с планами. Кроме того, названы фейковыми снимки, распространяемые в соцсетях якобы с заседания Совета экспертов – органа, который может назначать духовного лидера Исламской Республики.
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