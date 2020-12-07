В Кремле оценили отношения России и США

Отношения России и США в настоящее время находятся «не в очень хорошем состоянии», однако это происходит не по вине Москвы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Диалог между Москвой и Вашингтоном в целом сейчас пребывает в не очень хорошем состоянии, причем не по вине российской стороны», – отметил Песков.

Об этом пресс-секретарь российского лидера упомянул, отвечая на вопрос о возможной роли назначенного спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса в урегулировании российско-американских отношений.

Песков подчеркнул, что Чубайс будет заниматься конкретно темой устойчивого развития, а двусторонними отношениями стран занимаются министерство иностранных дел и президент России.

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