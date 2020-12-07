Совет ЕС утвердил режим санкций за нарушения прав человека
Полина Рутковская
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Совет Евросоюза утвердил глобальный режим санкций за нарушения прав человека, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
По словам источника, режим санкций был утвержден на уровне министров иностранных дел стран-членов Европейского союза, он не копирует американский «акт Магнитского».
Механизм вступит в силу в четверг, 10 декабря, рассказал источник.
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— Источник: ЕС согласовал аналогичные акту Магнитского санкции