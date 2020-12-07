Совет ЕС утвердил режим санкций за нарушения прав человека

Совет Евросоюза утвердил глобальный режим санкций за нарушения прав человека, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

По словам источника, режим санкций был утвержден на уровне министров иностранных дел стран-членов Европейского союза, он не копирует американский «акт Магнитского».

Механизм вступит в силу в четверг, 10 декабря, рассказал источник.

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