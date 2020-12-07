Тихановская готова стать президентом Белоруссии на 45 дней

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская готова возглавить страну в переходный период и руководить государством в течение 45 дней. Об этом она заявила в интервью TUT.BY.

«[Я буду] Руководителем на 45 дней, надеюсь», – ответила Тихановская на вопрос о том, считает ли она себя будущим руководителем Белоруссии.

По ее словам, 45 дней – минимальный срок, который необходим для проведения в стране новых выборов. При этом Тихановская не исключила, что этот период может затянуться, но подчеркнула, что скорейшее проведение новых выборов является приоритетом оппозиции.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Переходный период: Тихановская раскрыла план реформ оппозиции

— Лукашенко назвал события в Белоруссии «трамплином» для давления на Россию

— Помощник Лукашенко: Белоруссия «страна, безопасная, сытая и спокойная»