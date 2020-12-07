Глава МИД Китая выступил за возобновление диалога с США
Полина Рутковская
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Министр иностранных дел Китая Ван И выступил за возобновление диалога с США на всех уровнях, сообщает Reuters.
По словам министра, американская сторона должна принять верное решение относительно будущего отношений двух стран. При этом Ван И выразил надежду, что политика США в отношении Китая в конце концов вернется к объективному и рациональному курсу.
Отношения США и Китая обострились после того, как Вашингтон начал обвинять китайскую сторону в пандемии новой коронавирусной инфекции.
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