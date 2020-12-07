Названа «наиболее правдоподобная» причина «гаванского синдрома» у дипломатов

Национальная академия наук, инженерии и медицины США пришла к выводу, что причиной проблем со здоровьем у американских дипломатов и их семей в посольстве в Гаване, а также в генконсульстве в Гуанчжоу было направленное радиочастотное воздействие. Об этом говорится в отчете организации.

Они назвали данную версию наиболее правдоподобной.

Проводивший исследование комитет также отнес к числу вероятных причин инцидентов химическое воздействие, инфекционные заболевания и психологические проблемы.

Речь идет о так называемом «гаванском синдроме», который наблюдался в 2016 году у сотрудников диппредставительств США на Кубе, а в 2017 году — у их коллег в Китае. Так, дипломаты жаловались на головокружение, шумы в голове, вибрацию, тошноту и проблемы со зрением и когнитивными функциями.

С целью расследования причин возникновения этих симптомов по поручению Госдепартамента Национальной академией наук был создан специальный комитет для расследования.