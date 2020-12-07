Коронавирус выявили у губернатора Амурской области
Бернст Ю.
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Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Орлов написал, что уходит в самоизоляцию и будет работать дистанционно.
В Амурской области с 27 января действует режим повышенной готовности. В регионе зарегистрировано 12 284 случая COVID-19, 98 человек умерли.
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