Reuters: США готовят санкции против 14 официальных лиц Китая

Власти Соединенных Штатов намерены ввести санкции в отношении 14 официальных лиц КНР из-за решения китайских властей отстранить четырех оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга, передает Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, под санкции могут попасть члены Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) и Коммунистической партии Китая.

Экономические санкции могут быть введены уже 7 декабря, утверждают источники.

В ноябре власти Гонконга, являющегося специальным административным районом Китая, отстранили от работы четырех оппозиционных законодателей. Это было сделано сразу же после принятия в Пекине Постоянным комитетом парламента КНР новой резолюции, закрепляющей патриотизм в качестве обязательного юридического требования ко всем членам Законодательного совета Гонконга. Документ дает право мгновенно отстранять не соответствующих данному критерию депутатов без судебного решения.

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