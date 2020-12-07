NYT: генпрокурор США может покинуть свой пост до окончания срока Трампа

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр рассматривает возможность покинуть свой пост до окончания срока действующего главы государства Дональда Трампа. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, Барр может покинуть министерство юстиции до конца 2020 года, однако, окончательное решение он еще не принял. Один из источников утверждает, что Барр рассматривал возможность покинуть пост еще до того, как заявил об отсутствии массовых фальсификаций на президентских выборах.

Ранее Барр сообщил, что проверки, проведенные его ведомством совместно с ФБР, пока не выявили масштабных фальсификаций на прошедших выборах главы государства. В избирательном штабе Трампа, который настаивает на обратном, заявили, что проверки как таковые проведены не были.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. 7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена. Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.

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