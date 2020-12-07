СМИ узнали о планах Трампа на день инаугурации Байдена

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует в день инаугурации Джо Байдена 20 января улететь из Белого дома на вертолете и отправиться во Флориду. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, Трамп не будет ни приветствовать Байдена в Белом доме, ни присутствовать на его инаугурации. Вместо этого он выступит во Флориде на масштабном митинге перед сторонниками, где объявит о том, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года.

Трамп собирается создать ситуацию, при которой внимание телезрителей будет разорвано между церемонией приведения к присяге нового президента в Вашингтоне и его собственным выступлением во Флориде, отмечает издание.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена. Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.

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