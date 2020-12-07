В Венесуэле продлили время голосования на парламентских выборах
Бернст Ю.
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Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы продлил голосование на парламентских выборах, передает Telesur TV.
Голосование продлено минимум на один час — до 2.00 мск 7 декабря из-за большого числа избирателей, сообщил вице-президент НИС Леонардо Моралес.
Избирательные участки на парламентских выборах в Венесуэле открылись 6 декабря в 13.00 мск. Венесуэльцы должны избрать 227 парламентариев. На места в парламенте претендуют 14 тысяч кандидатов от 107 политических партий и объединений.
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