Адвокат Трампа получил положительный анализ на COVID-19

Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани получил положительный результат анализов на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

Политик отметил, что занимавший пост мэра Нью-Йорка Джулиани трудился над «разоблачением самых коррумпированных выборов в истории США».

Президент также назвал коронавирусную инфекцию «вирусом из Китая».

Трамп пожелал Джулиани скорейшего выздоровления и добавил, что республиканцы продолжат судебные разбирательства по результатам выборов президента США.

Ранее американский лидер также перенес коронавирус.

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