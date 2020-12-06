Адвокат Трампа получил положительный анализ на COVID-19
Ника Пикекатлет
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Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани получил положительный результат анализов на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.
Политик отметил, что занимавший пост мэра Нью-Йорка Джулиани трудился над «разоблачением самых коррумпированных выборов в истории США».
Президент также назвал коронавирусную инфекцию «вирусом из Китая».
Трамп пожелал Джулиани скорейшего выздоровления и добавил, что республиканцы продолжат судебные разбирательства по результатам выборов президента США.
Ранее американский лидер также перенес коронавирус.
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