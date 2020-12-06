Помпео: итоги выборов в Венесуэле не будут отражать волю населения

Результаты парламентских выборов в Венесуэле не будут отражать волю народа страны, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

«Мошенничество на выборах в Венесуэле уже случилось. Результаты, о которых сообщит нелегитимный режим (Николаса - ред.) Мадуро, не будут отражать волю венесуэльского народа. То, что происходит сегодня, это фальсификация и фикция, а не выборы», — написал Помпео.

Выборы в Национальную ассамблею проходят 6 декабря, в них участвуют 107 политических партий и объединений. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании.

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