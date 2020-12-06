Мадуро согласился начать диалог с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился провести политический диалог с вовлечением оппозиции, отказавшейся от участия в проходящих выборах в парламент, для определения путей восстановления экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Согласен с идеей ... (бывшего премьер-министра Испании) Хосе Луиса Родригеса Сапатеро об организации общенационального диалога с участием всех политических партий Венесуэлы, участвовавших и не участвовавших в выборах», — заявил Мадуро.

Ранее Мадуро проголосовал на парламентских выборах.

Выборы в Национальную ассамблею проходят 6 декабря, в них участвуют 107 политических партий и объединений. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мадуро поделился номером в Telegram и WhatsApp

— Флотилия иранских нефтяных танкеров движется к Венесуэле

— Мадуро проголосовал на выборах в Национальную ассамблею