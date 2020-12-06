Мадуро проголосовал на выборах в Национальную ассамблею

Президент Венесуэлы Николас Мадуро проголосовал на парламентских выборах. Это событие транслировалось в Twitter президента.

Выборы в Национальную ассамблею проходят 6 декабря, в них участвуют 107 политических партий и объединений. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании.

Мадуро уже заявил, что готов покинуть свой пост, если оппозиция одержит победу.

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