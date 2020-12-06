Трампа обвинили в дезинформации по результатам выборов

Экс-глава службы по кибербезопасности Крис Кребс обвинил действующего президента США Дональда Трампа в дезинформации по результатам выборов в стране. Об этом он написал в своем Twitter.

Кербс оценил заявления Трампа, с которыми глава Белого дома выступил перед сторонниками в штате Джорджия, «активная, скоординированная кампания по дезинформации по подрыву доверия» к выборам США.

Кроме того, в эфире телеканала CBS бывший ведущий специалист напомнил, что ведущие колеблющиеся штаты в ходе последней неделе публикуют официальные данные подсчета голосов, которые американский лидер ставит под сомнение.

«Не знаю, намеренно это, либо же речь идет о добровольной слепоте, но результаты выборов ясны», — сказал Кербс.

По его словам, стране следует готовиться к инаугурации президента, которая назначена на 20 января, и следующей администрации США.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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