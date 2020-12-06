Экс-президент Армении: администрация Пашиняна должна уйти

Экс-президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что добиваться отставки премьера страны Никола Пашиняна нужно конституционным путем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Учитывая выпавшее на долю Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) позорное и унизительное поражение, администрация Пашиняна обязательно и незамедлительно должна уйти», — говорится в сообщении.

Тер-Петросян призвал сограждан не участвовать в массовых акциях властей и оппозиции, которые, на его взгляд, не только содержат риски гражданской войны, но и могут сделать неуправляемым распространение COVID-19.

Десятого ноября пресс-служба Кремля распространила совместное заявление президентов Армении, Азербайджана и России о прекращении огня в Карабахе с этого же дня. Азербайджан и Армения обязуются прекратить боевые действия, остановиться на занятых позициях и обменяться военнопленными.

После этого в Армении вспыхнули акции протеста с требованием отставки Пашиняна.

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