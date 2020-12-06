Чубайс выстрелил из гаубицы в Петропавловской крепости в честь «новой миссии»
Максимс Краюшкинс
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Покинувший пост главы «Роснано» Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы Д30, находясь в Петропавловской крепости. Так он решил отметить свое назначение спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями, фото гаубицы он опубликовал у себя в Facebook.
По словам Чубайса, он сделал это «в ознаменование начала новой миссии».
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями.
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