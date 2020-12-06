МИД России оценил решение США признать уроженцев Курил японцами

Признавая уроженцев Южных Курил японцами, США ставят под сомнение итоги Второй мировой войны и поощряют реваншизм, заявляет российское Министерство иностранных дел.

«Нужно еще одно доказательство, что США - ревизионистская держава? По решению 1945 г. Курильские острова отошли СССР. Сегодня госдеп ставит под сомнение итоги Второй Мировой войны, поощряет реваншизм», – указано в сообщении на официальной странице ведомства в Twitter.

Ранее стало известно, что в правилах розыгрыша американских грин-карт лица, рожденные на четырех спорных островах южнокурильской гряды (Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп), отнесены к Японии.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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