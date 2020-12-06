В США уроженцев Курил признали японцами

США уже многие годы считают россиян, которые родились на Южных Курилах, уроженцами Японии. Об этом сказано в правилах проведения розыгрышей грин-карт, опубликованных на сайте американского Госдепартамента. На это обратила внимание японская газета Hokkaido Shimbun в публикации от 6 декабря.

В инструкции для желающих принять участие в программе Diversity Visa говорится, что лица, рожденные на четырех спорных островах южнокурильской гряды (Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп) относятся к Японии. Там указывается, что в свою очередь к России относятся лица, родившиеся на Южном Сахалине.

Программа Diversity Visa стартовала еще в 1990 году. Каждый год она отбирает 55 тысяч иммигрантов, которые могут переехать в США вместе с семьями.