Трамп не будет ждать 2024 года для возвращения в Белый дом

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своими сторонниками в штате Джорджия заявил, что не собирается ждать следующих президентских выборов, чтобы вернуть себе кресло главы государства. Трансляция выступления велась в его Twitter.

«Мы собираемся вернуть Белый дом, мы выиграем его снова. Мы также собираемся вернуть (республиканцам контроль) над Палатой представителей. Потом, в 2024 году, надеюсь, мне не придется быть кандидатом, мы собираемся снова выиграть Белый дом», — сказал Трамп.

Действующий глава Белого дома выразил уверенность, что ему не придется снова становиться кандидатом в президенты и ждать четыре года до следующих выборов. Политик также признался, что хочет «вернуться на три недели назад».