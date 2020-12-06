Эво Моралес возглавил наблюдателей от Боливии на выборах в Венесуэле

Экс-президент Боливии Эво Моралес стал во главе боливийской делегации, которая будет наблюдать за ходом парламентских выборов в Венесуэле в воскресенье, 6 декабря. Об этом сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро во время выступления в Каракасе, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Сам Моралес заявил, что он очень рад находиться в Венесуэле.

6 декабря в Венесуэле пройдут очередные парламентские выборы. По их итогам будут избраны 277 депутатов.

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