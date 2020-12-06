Трамп заявил, что демократы поведут США к коммунизму

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что демократы в случае получения большинства в Сенате Конгресса, поведут страну к коммунизму, передает РИА «Новости».

«Избиратели Джорджии определят, будут ли наши дети жить при социализме или в свободной стране», — сказал Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Джорджия.

Политик также считает, что демократы в США хотят «перейти на коммунистическую форму правления».

В Джорджии 5 января состоится второй тур выборов в Сенат Конгресса США. В штате разыгрывается два мандата, которые могут решить вопрос контроля над верхней палатой законодательного органа страны со стороны республиканцев или демократов.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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