Трамп заявил, что демократы поведут США к коммунизму
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что демократы в случае получения большинства в Сенате Конгресса, поведут страну к коммунизму, передает РИА «Новости».
«Избиратели Джорджии определят, будут ли наши дети жить при социализме или в свободной стране», — сказал Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Джорджия.
Политик также считает, что демократы в США хотят «перейти на коммунистическую форму правления».
В Джорджии 5 января состоится второй тур выборов в Сенат Конгресса США. В штате разыгрывается два мандата, которые могут решить вопрос контроля над верхней палатой законодательного органа страны со стороны республиканцев или демократов.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.
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