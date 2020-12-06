Трамп снова заявил о своей победе на выборах

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что он одерживает победу на выборах главы государства, передает РИА «Новости».

«Мы выигрываем эти выборы», — сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Джорджии.

Действующий глава Белого дома также снова обвинил демократов в фальсификациях на выборах. По его словам, голоса за них «появляются из-под навесных потолков и из кожаных мешков».