Автомобиль посольства Молдавии в России пытался вывезти контрабанду

Автомобиль посольства Молдавии в России остановили на молдавско-украинской границе при попытке вывоза крупной партии анаболиков из республики. Об этом в ночь на воскресенье, 6 декабря, сообщила пресс-служба молдавского Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

По информации внешнеполитического ведомства, контрабанда была обнаружена в грузовом отсеке микроавтобуса при выезде из страны через таможенный пост Паланка.

«МИДЕИ было проинформировано о спецоперации, проведенной Службой информации и безопасности совместно с Таможенной службой Республики Молдова в отношении транспортного средства с дипломатическими номерами, выданными посольству Республики Молдова в Российской Федерации», — указано в сообщении.

Как уточняется, в машине была найдена партия анаболиков.

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