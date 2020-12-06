Трамп потребовал от властей Джорджии созвать легислатуру для аудита выборов

Президент США Дональд Трамп публично призвал власти штата Джорджии созвать местное законодательное для аудита прошедших президентских выборов.

Действующий глава Белого дома выразил уверенность, что «легко и быстро» одержит победу в Джорджии, если проверить подписи избирателей на бюллетенях, которые были присланы по почте.

«По крайней мере, потребуйте немедленно созвать специальную сессию легислатуры, это вы можете!» — написал Трамп в Twitter губернатору штата Брайану Кемпу.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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