Во Франции похоронили экс-президента Жискар д`Эстена

В городе Отон на западе Франции был похоронен бывший президент страны Валери Жискар д'Эстен. Об этом сообщает радиостанция France Info.

В местном храме прошла панихида, после чего экс-главу Франции похоронили рядом с его дочерью, которая умерла два года назад. На церемонии прощания присутствовали около 30 человек из семьи д'Эстена.

Как отмечается, он был похоронен на территории, принадлежащей его семье.

Валери Жискар д'Эстен занимал пост главы государства в период с 1974 по 1981 год. Он скончался 2 декабря на 95-м году жизни от последствий, вызванных коронавирусом нового типа.

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