Украина будет продвигать антироссийские санкции после нового года

Украина будет требовать ужесточения антироссийских санкций после новогодних праздников, если ситуация в Донбасса не урегулируется. Об этом заявил глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук, передает РИА «Новости».

«Это могут быть, скажем, санкции, которые называются «международная расчетная система». Мы будем это просить и требовать этого. Мы будем требовать и других санкций», — сказал Кравчук.

По его словам, Киев не будет «требовать войны», так как это не укладывается в «демократическую философию» Украины.

Кравчук также заявил, что Киев начнет переговоры с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР после полной демилитаризации Донбасса.

«Нам тогда не нужен минский процесс, мы тогда будем иметь дело со своими людьми», — сказал Кравчук.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.

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