Число задержанных в Париже протестующих достигло 30

На протестах в Париже полиция задержала 30 человек. Об этом сообщает местная полиция.

«По состоянию на 18.00 (20.00 мск — прим. ред.), правоохранители произвели 30 задержаний в ходе парижской демонстрации», — говорится в сообщении.

Как сообщает BFMTV со ссылкой на префектуру, в акции во французской столице принимало участие от 400 до 500 человек.

В Париже продолжаются протесты против закона о глобальной безопасности. Согласно документу, снимать полицейских во время работы запрещено. Это грозит уголовным делом и крупным штрафом в €45 тыс.

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