ЕС и Великобритания обсудят Brexit 6 декабря

Великобритания и Евросоюз достигли прогресса в переговорах о будущих отношениях после Brexit, однако разногласия сохраняются в тех же трех областях, что и ранее, поэтому переговоры было решено продолжить в воскресенье в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление по итогам телефонного разговора британского премьер-министра Бориса Джонсона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Остаются значительные разногласия по трем ключевым темам — распределению квот на вылов рыбы, единым правилам игры и госрегулированию. Обе стороны подчеркнули, что достижение соглашения невозможно без сближения позиций по этим темам», — говорится в сообщении.

Фон дер Ляйен в свою очередь сообщила, что разговаривала с Джонсоном о переговорах между ЕС и Великобританией по телефону.

«Различия остаются. Никакое соглашение невозможно, если они не будут решены. Главные переговорщики соберутся завтра. Мы еще поговорим в понедельник», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что страна готова перейти к торговле с Евросоюзом по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), если сторонам не удастся в срок заключить торговое соглашение.

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